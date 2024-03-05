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Российский истребитель не допустил нарушения границы французскими самолетами

Минобороны: Су-27 сопроводил группу французских самолетов над Черным морем

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российский истребитель Су-27 сопроводил группу французских военных самолетов над Черным морем, не допустив нарушение российской границы в воздухе. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«Истребитель Су-27 ВКС поднимался в воздух при обнаружении трех воздушных целей над Черным морем, сопровождал самолет Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С ВКС Франции», — заявили в министерстве обороны.

Отдельно отмечается, что в результате работы российского летчика нарушения границы допущено не было.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Миг-29 в небе над Николаевской областью.

Также в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки в зоне боевых действий были перехвачены четыре снаряда от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более сотни дронов.

До этого в ВСУ прокомментировали информацию об использовании США F-35 на Украине.

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