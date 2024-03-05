Военный эксперт оценил описанный МО РФ сценарий нападения на Россию

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал публикацию издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль», в которой описывается возможный сценарий нападения на Россию. По мнению эксперта, представленный прогноз напоминает стратегию США в Ираке и Югославии, при которой ключевая роль отводится авиации. В частности, нанесению массированного авиаудара.

«Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств», — сказал Сивков.

Он подчеркнул, что если не сбавлять темп, то можно заметно снизить риски развития событий, описанных в статье.

По мнению авторов публикации, воздушно-наземная или воздушно-морская операция против России может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Также авторы статьи полагают, что иностранные специалисты изучают возможность создания нового типа воинских формирований, так называемых «объединенных оперативных формирований» (ООФ). В него войдут межвидовые компактные, мобильные и многосферные группировки войск, которые будут способны молниеносно нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах.

Ранее в Венгрии заявили, что Россия не будет нападать на Европу.