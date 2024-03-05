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Под Донецком уничтожена британская система ПВО

Минобороны сообщило, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ПВО Stormer

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Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) Stormer британского производства. Об этом сообщает министерство обороны.

В сообщении военного ведомства отмечается, что боевые действия шли в районе поселка Водяное в Донецкой народной республике и возле Малиновки Запорожской области. Против российской армии действовали 102-я и 128-я бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

«Потери ВСУ составили до 230-ти военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании», — указано в сообщении оборонного ведомства.

До этого министерство обороны России сообщило, что 5 марта около 12:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.

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