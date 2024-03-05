ВСУ не смогут выстоять перед армией России из-за острой нехватки живой силы. Об этом заявил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Не имеет значения, сколько боеприпасов и денег они получат, у них нет людей, это то, что происходит прямо сейчас, потому что русские могут просто прорваться. Украинцы роют окопы, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей, обученных для таких операций. Зеленский только что вышел и признал дефицит в 700 тысяч человек», — сказал Риттер.

5 марта американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину, если его переизберут на второй срок.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева.

2 марта основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс сказал, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина потеряла шансы сохранить государственность.