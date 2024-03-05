Российские войска уничтожили третий танк Abrams в зоне СВО. Кадры с уничтожением танка опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Американская техника была уничтожена в районе населенного пункта Бердычи. Сообщается, что удар был нанесен из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бойцами 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

5 марта командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Рассвет» заявил, что, чтобы вывести из строя американский танк M1 Abrams с помощью FPV-дрона, нужно бить в моторный отсек.

Днем ранее журнал Forbes писал, что военные Вооруженных сил России уничтожили лучшие бронемашины производства США под Авдеевкой, в том числе танк Abrams.

3 марта американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину, если его переизберут на второй срок.

Ранее в ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams.