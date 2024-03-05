Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212 запланировано на конец 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — сказал он.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже приступила к разработке технического проекта Ил-212.

Он отметил, что данный самолет должен прийти на замену устаревающим транспортникам Ан-26 и Ан-72.

Также министр обороны РФ в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что Россия продолжит совершенствовать структуру армии в соответствии с угрозами безопасности. До этого Шойгу заявил, что вооружение, которое есть у Российской Федерации, призвано показать странам Запада, что с Россией лучше не связываться.

Ранее Шойгу отметил вклад Собянина в развитие армии.