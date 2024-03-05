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В ВСУ прокомментировали информацию об использовании США F-35 на Украине

ВСУ: информация об использовании США F-35 на Украине требует проверки

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Нина Падалко/РИА Новости

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что информация об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов требует проверки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существует много «диванных экспертов», которые «запускают» на Украину различную авиацию. Поэтому необходимо осторожно относиться к различной информации.

Игнат добавил, что если про ситуацию говорят серьезные представители власти, то информация подлежит проверке.

До этого в Пентагоне прокомментировали слова главы Минобороны Сингапура о том, что истребители F-35 используются на Украине для поиска российских позиций.

Накануне глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

Издание The Wall Street Journal писало, что ВВС США планируют выпустить 500 беспилотных истребителей за пять лет. Задачей этих истребителей станет сопровождение и защита в бою таких самолетов, как истребитель пятого поколения F-35 и новый бомбардировщик США B-21.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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