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Французские военные назвали унизительной ситуацию с утечкой разговора офицеров из ФРГ

Europe 1: во Франции считают унизительной ситуацию с утечкой беседы военных ФРГ

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Военнослужащие Франции считают унизительной для немецкой армии утечку разговора офицеров ФРГ. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Это унижение в наивысшей степени. Утечка сообщений ввергла Германию в политический кризис и дискредитировала органы разведки по всему Рейну», — говорится в материале.

Один из собеседников журналистов заявил, что вся эта ситуация является невообразимой и демонстрирует нулевой профессионализм участвовавших в разговоре офицеров. Более того, по мнению источника, это в целом ставит вопрос о благонадежности ФРГ как члена НАТО.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов. Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась.

Ранее канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали лучшей шахматной фигурой президента РФ Владимира Путина.

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