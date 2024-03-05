Стало известно, сколько страны ЕС потратили на покупку оружия в 2023 году

Государства — участники Европейского союза (ЕС) в прошлом году потратили €58 млрд на закупку военной техники. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам дипломата, руководство регионального содружества никак не заменяет страны — члены ЕС в вопросе покупки вооружений. Глава европейской дипломатии уточнил, что государства — участники объединения и впредь продолжат заниматься подобной деятельностью.

«€58 млрд в прошлом году было потрачено странами — членами на покупку оружия», — добавил Боррель.

5 марта агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить региональному содружеству способы стимулирования промышленности и ее перехода на «военные рельсы». Ожидается, что в скором времени еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон представит странам — членам объединения соответствующие инициативы. В частности, речь идет о закупке большего количества оружия у европейских компаний.

Ранее в ЕК оценили возможность отправки западных войск в зону украинского конфликта.