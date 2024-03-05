В ЕС заявили о нехватке денег на оборонную индустрию

Оборонной промышленности Европейского союза не хватает денег для производства необходимого объема орудия для отправки на Украину и потребностей стран — членов ЕС. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Финансирование фундаментально важно. Нам нужно финансирование, чтобы ответить на существующий спрос», — сказал дипломат.

На этой неделе агентство Reuters узнало, что Европейская комиссия (ЕК) предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Соответствующий план выдвинет еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Кроме того, Еврокомиссия запланировала использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов Российской Федерации на оборонную украинскую промышленность. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Ранее МИД Франции предупредил о критическом ударе по экономике ЕС в случае победы РФ над Украиной.