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Шойгу отметил вклад Собянина в развитие армии

Шойгу поблагодарил Собянина за помощь российским войскам

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Денис Гришкин/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом армии страны, в ходе которого поблагодарил московского мэра Сергея Собянина за помощь российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.

Во время мероприятия глава военного ведомства отметил, что в феврале в столице завершилась реставрация исторического здания штаба Московского военного округа. Общая площадь помещений составляет 16 тыс. квадратных метров, подчеркнул он.

«Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры», — сказал Шойгу.

Также министр добавил, что в залах управления округа появились современная техника. В первую очередь речь идет о различных средствах отображения обстановки и защищенных видах связи.

На этом фоне глава военного ведомства обратился к Собянину, поблагодарив его за проделанную работу. Шойгу обратил внимание, что московский мэр активно помогает Вооруженным силам РФ. В том числе глава города принимает участие в решении задач специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

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