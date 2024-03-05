В Раде заявили о больших проблемах ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы на поле боя, это связано в том числе с новыми правилами о мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что Украине прямо сейчас требуется нормальный закон о мобилизации.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации военнослужащих, которые были на срочной службе на момент начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года и которых перевели после этого служить бессрочно. Глава государства самолично внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометкой «неотложно». Украинские депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года. Но сроки демобилизации в документе не прописаны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минюст Украины сообщил, что мобилизовать в первую очередь могут людей с судимостью.