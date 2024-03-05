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Шойгу рассказал о работе российских солдат с бежавшими из Авдеевского узла боевиками ВСУ

Шойгу: ВС РФ не дали бежавшим из Авдеевки бойцам ВСУ закрепиться на новом рубеже

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВСУ) не дают бежавшим из Авдеевского узла боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В частности, украинским военным не дают закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное, отметил министр.

По его словам, российские бойцы продолжают теснить врагов в западном направлении.

«Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи», — заключил Шойгу.

Накануне расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

По данным ведомства, прибыв на огневую позицию, российские бойцы навели машины на местности и ночью ударили по позициям ВСУ. После этого артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции и увели «Грады» от возможного ответного удара со стороны украинских войск.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

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Взятие Авдеевки
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