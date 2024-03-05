Шойгу рассказал о работе российских солдат с бежавшими из Авдеевского узла боевиками ВСУ

Вооруженные силы России (ВСУ) не дают бежавшим из Авдеевского узла боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В частности, украинским военным не дают закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное, отметил министр.

По его словам, российские бойцы продолжают теснить врагов в западном направлении.

«Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи», — заключил Шойгу.

Накануне расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

По данным ведомства, прибыв на огневую позицию, российские бойцы навели машины на местности и ночью ударили по позициям ВСУ. После этого артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции и увели «Грады» от возможного ответного удара со стороны украинских войск.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».