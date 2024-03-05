Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перебросили подразделения «Азова»* в район Работина

Рогов: ВС Украины перебросили подразделения «Азова» в район Работина

close
100%
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают переброску техники и солдат, в том числе бойцов из батальона «Азов» (организация запрещена в России), в район населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, <…> «азовцев» и прочих», — сказал общественник.

Рогов утверждает, что ВСУ лишились на Запорожском направлении за сутки по меньшей мере 89 человек.

По его словам, украинские военные, прибывшие в Работино, сразу спешиваются и идут в атаку без какого-либо боевого построения. В настоящее время две трети населенного пункта находятся в так называемой серой зоне. Село полностью разрушено, поэтому закрепиться там очень непросто.

Рогов добавил, что со стороны как ВСУ, так и ВС РФ наблюдается усиление артиллерийского огня в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от Васильевки.

Накануне Рогов сообщил, что помимо Работино, сейчас бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами