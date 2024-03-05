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Стало известно, сколько Италия потратила на помощь Украине

Il Foglio: Италия потратила на военную поддержку Украины €2,2 млрд

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Depositphotos

Италия потратила на военную поддержку Киева €2,2 млрд. Об этом сообщает Il Foglio.

«Официально Италия потратила на помощь Украине €0,691 млрд. Но эти данные не включают в себя секретные данные. Цифра в три раза больше: €2,2 млрд, что совпадает с подаренной Украине техникой», — сказано в материале.

5 марта глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал, что большинство американцев выступает за хорошие отношения с Россией.

В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился бесследной пропажей €16 миллиардов из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.

4 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в телефонном разговоре со своим чешским коллегой Петром Фиалой заявила, что Вильнюс присоединится к инициативе Праги закупать снаряды для Украины.

До этого депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.

Ранее Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ.

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