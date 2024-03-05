Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать российский регион

Утром 5 марта российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.

После этого ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. В Губкинском и Старооскольском городских округах региона объявили ракетную опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе начался пожар. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Военные добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Инцидент произошел над территорией Белгородской области.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.