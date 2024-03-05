Стало известно, в чем состоит уникальность российского танка Т-14 «Армата»

Особенность российского танка Т-14 «Армата» заключается в его компоновке с необитаемой башней и изолированной капсулой для экипажа. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого передает газета «Известия».

«Это первый основной боевой танк, в котором необитаемый боевой модуль автоматизированный, в нем больше нет экипажа. Теперь он находится в бронекапсуле и зоны боевой машины разделены таким образом этими бронированными капсулами, что позволяет повысить живучесть танка», — сказал Леонков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 марта член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев назвал «Армату» неудачным и незащищенным танком, дорабатывать который нет смысла. По его мнению, лучше дождаться завершения модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими танками в мире.

В этот же день генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Т-14 «Армата» серьезно превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в специальной военной операции его вряд ли будут использовать из-за дороговизны, армии проще приобретать более дешевые танки Т-90.

Ранее Чемезов сказал, что «Армата» стоит на вооружении российской армии.