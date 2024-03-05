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ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

112: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, после удара на объекте начался пожар.

В ночь на 5 марта в Белгородской области была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В пресс-службе Минобороны добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Утром 5 марта украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего насчитали девять прилетов, однако пострадавших нет. После обстрела на месте был пожар, его потушили.

4 марта днем российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Дрон самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.

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