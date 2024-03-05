Бывший разведчик США заявил, что глава Пентагона врет о войне России с НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, заявив о возможной войне между РФ и НАТО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь», — сказал Риттер.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись разговора военных ФРГ о Крымском мосту указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен.

В этот же день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться.

До этого член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич обратился к Ллойду Остину, призвав его прекратить «пудрить мозги» американским гражданам.

Ранее в Польше заявили о попытке втянуть страну в конфликт на Украине.