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В США призвали перебросить 80 тысяч военных на юг страны

Макгрегор призвал перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США

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Bryan Woolston/Reuters

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор призвал перебросить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что война сейчас совсем не нужна Соединенным Штатам.

До этого кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм, представляющий штат Нью-Джерси, говорил, что США стоит внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе.

Он также добавил, что выступает «против строительства пограничной стены, против разделения семей, а также помещения иммигрантов, их семей и детей в клетки».

Американский предприниматель Илон Маск высказывался о проблемах миграции в США.

Ранее журналист Карлсон предрек США судьбу Римской империи.

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