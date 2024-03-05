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Американские военные перехватили две крылатые ракеты хуситов в Красном море

Американские военные сообщили о перехвате двух крылатых ракет в Красном море

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US Navy/Reuters

Американские военные в минувшие сутки перехватили две противокорабельные крылатые ракеты йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети Х.

В командовании заявили, что сбили эти ракеты в целях самообороны, они представляли прямую угрозу коммерческим судам и кораблям Военно-морского флота США в регионе. Это произошло в 20:00 (время Саны, совпадает с мск) 4 марта.

Кроме того, в промежутке с 15:50 по 16:15 хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии. Одно из суден получило повреждение, но люди не пострадали. Контейнеровоз не запросил помощь и продолжил следовать назначенным курсом.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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Удары США по хуситам
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