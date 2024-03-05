Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о поражении двух противокорабельных ракет хуситов

СЕНТКОМ: США сбили две противокорабельные крылатые ракеты движения «Ансар Аллах»

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Военные США поразили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

В ведомстве отметили, что все случилось 4 марта в 20:00 (совпадает с московским временем). При этом, по словам пресс-службы командования, удары наносили в целях самообороны и попали по ракетам, которые представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

До этого США ликвидировали три беспилотных надводных катера, две противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат, принадлежащие мятежникам-хуситам в Йемене.

Более половины британских ретейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний.

Если атаки хуситов продолжатся, дополнительные издержки могут усилить инфляцию в Британии. В связи с этим парламентарии в Британии призывают правительство поддержать бизнес.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами