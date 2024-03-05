Российский командир раскрыл уязвимые места танков Abrams

Чтобы вывести из строя американский танк M1 Abrams с помощью FPV-дрона, нужно бить моторный отсек. Об этом рассказал командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Рассвет» в видео, опубликованном в Telegram-канале «Народного фронта».

Помимо моторного отсека боец советует еще целиться в место между корпусом и башней танка.

Командир добавил, что трудностей с поражением танка не возникло.

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

В конце февраля сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении впервые поразили американский танк M1 Abrams. В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде сообщили, что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет».

Ранее в США заявили, что ВС РФ уничтожили лучшие американские бронемашины в зоне СВО.