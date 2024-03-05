Над Белгородской областью уничтожены украинские беспилотники

Сегодня ночью была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Военные добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Инцидент произошел над территорией Белгородской области.

4 марта днем российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Дрон самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

2 марта, по данным Минобороны, два БПЛА были сбиты около 19:30 мск, еще один — днем, около 16:00 мск в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что среди жителей региона пострадавших нет, также не было зафиксировано никаких разрушений инфраструктуры области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные неоднократно обстреливали как районные центры региона, так и его главный город — Белгород.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».