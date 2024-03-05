Власти Судана заявили о скором освобождении Хартума

Глава МИД Судана Али Садик Али на полях дипломатического форума в Анталье заявил, что в ближайшее время начнется спецоперация по освобождению Хартума от мятежных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освобождение уже близко. Город-спутник Омдурман почти свободен от мятежников. Надеемся, что сможем освободить от них оставшиеся части города — сейчас они контролируют несколько кварталов. В данных кварталах с ними будут разбираться военные в ближайшее время», — отметил Али.

До этого миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) завершила вывод своего контингента из страны. Небольшая по числу команда UNITAMS останется в городе Порт-Судан. Она будут курировать процесс ликвидации миссии.

Как указал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация продолжит оказывать стране гуманитарную помощь. Также ООН пообещала «поддерживать народ Судана в его устремлении к мирному и безопасному будущему».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Иран вел переговоры с Суданом о строительстве военной базы.