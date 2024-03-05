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Российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: войска РФ уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками

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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил РИА Новости, что российские военные за сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками.

Он отметил, что военнослужащие группировки «Центр» при поддержке огня артиллерии и огня авиации занимают более выгодные рубежи и позиции.

По словам Савчука, за сутки российские военные также поразили живую силу и технику 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычи и Розовки. Всего ВСУ потеряли более 490 военных, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты Bradley и 12 автомобилей.

3 марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

До этого в ведомстве сообщали, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжают занимать более выгодные позиции на Авдеевском направлении и продвигаются вперед.

2 марта стало известно, что российские войска группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную гаубицу Zuzana производства Словакии.

Ранее российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой.

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