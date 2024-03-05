Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

Мобильная противотанковая группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты украинских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на Артемовском направлении СВО», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом «Фагот», ликвидировал около восьми пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.

1 марта Минобороны РФ сообщало, что бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу украинской пехоты в укрытии на Артемовском направлении.

До этого ВКС России уничтожили две роты ВСУ вакуумной бомбой весом полторы тонны. Удар был нацелен на промзону на Луганском направлении, где располагался пункт временной дислокации подразделений ВСУ. По данным разведки, украинские войска потеряли две роты с более чем 250 военнослужащими.

29 февраля штурмовики РФ накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами». По информации Минобороны, экипажи штурмовиков успешно поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированную технику ВСУ.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.