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Минобороны РФ рассказало о возможном сценарии нападения на Россию

Минобороны РФ: нападение на Россию может начаться с быстрого глобального удара

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PJSC UAC/Global Look Press

Воздушно-наземная или воздушно-морская операция против России может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Прогноз военного ведомства передает РИА Новости, ссылаясь на публикацию издаваемого министерством журнала «Военная мысль».

Авторы статьи полагают, что иностранные специалисты изучают возможность создание нового типа воинских формирований, так называемых «объединенных оперативных формирований» (ООФ). В него войдут межвидовые компактные, мобильные и многосферные группировки войск, которые будут способны молниеносно нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах.

В публикации говорится, что активной фазе операции ООФ будут предшествовать провокационные потенциально агрессивные действия.

«Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности РФ, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы (ВКС)», — говорится в статье.

В связи с этим авторы призывают увеличить роль ВКС в общей структуре военных конфликтов, оснастив этот вид войск новыми и модернизированными видами вооружений.

2 марта в Минобороны России рассказали, что истребители Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов.

Ранее летчик Су-35 Ведящев спас своего сослуживца на СВО с помощью голосовой подсказки.

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