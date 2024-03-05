Осетинские противодроновые винтовки теперь способны подавлять украинские беспилотники класса «Баба Яга» благодаря внедрению новых спиральных антенн. Об этом сообщил технический эксперт из компании «ЭЛИАРС» агентству ТАСС.

Эксперт отметил, что спиральные антенны имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими линейными антеннами. В частности, спиральная антенна обеспечивает более надежное подавление и устраняет необходимость точного прицеливания, поскольку создает обширное облако помех, действующее на дрон из разных углов.

«Подавить такой дрон — настоящая удача, — отметил специалист. — Если мы приблизительно знаем его маршрут, мы просто размещаем охранника с винтовкой на объекте, и каждый раз, когда «Баба Яга» приближается, он ее заглушает. Дрон теряет связь, смещается на 100 метров в сторону.

После восстановления связи он снова прилетает, и охранник снова его заглушает. Дрон продолжает летать туда-сюда, что требует значительных энергозатрат. В конечном итоге он либо вернется без выполнения задачи полета, либо разрядится и упадет».

До этого руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что разработчики морских дронов Magura намерены улучшить их, добавив системы ПВО для возможности поражения целей как в воде, так и в воздухе.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».