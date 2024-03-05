Израильские военные обстреляли палестинцев в Газе

Израильские военные вновь открыли огонь по палестинцам, ожидавшим распределения гуманитарной помощи в одном из районов административного центра в секторе Газа. Об этом сообщили в правительственной пресс-службе анклава, передает ТАСС.

«Военные израильской армии открыли огонь по мирным палестинцам, когда те прибыли на перекресток Аль-Кувейт на трассе Салах-эд-Дин, чтобы получить гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.

Информации о раненых и их числе на данный момент нет.

До этого в ЦАХАЛ сообщили об ударе по позициям «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в районе КПП «Рафах».

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что в процессе перемещения гуманитарного конвоя по сектору Газа израильские военные стреляли по мародерам, а не по мирным жителям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.