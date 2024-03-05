В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».

Подробности не приводятся.

До этого в шести областях Украины отменили объявленную ранее воздушную тревогу. Сирены звучали в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

4 марта украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

3 марта министерство обороны РФ сообщало, что российские военные поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские десантники уничтожили полевой склад украинских войск.