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Буданов заявил о планах оснастить украинский морской дрон Magura системой ПВО

Буданов хочет оснастить украинский морской дрон Magura системой ПВО

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Кадр из видео CNN

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что разработчики морских дронов Magura намерены улучшить их, добавив системы ПВО для возможности поражения целей как в воде, так и в воздухе. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«В настоящее время специалисты занимаются интеграцией средств ПВО на беспилотные аппараты. Хотя я не технический специалист, я понимаю, что это сложная задача. Необходимо иметь средства обнаружения цели, систему захвата воздушных объектов, а также средство поражения — и все это должно быть размещено на относительно небольшой платформе. Это технически сложная задача, но она выполнима», — приводит слова Буданова издание в ответ на вопрос о модернизации морских беспилотников типа Magura.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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