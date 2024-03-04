Под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили роту штрафников на штурм позиций российских военных. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Согласно материалу «МК», в районе Синьковки российские солдаты уничтожили роту 41-й отдельной бригады ВСУ, которая была сформирована из украинцев, недовольных мобилизацией в стране. Отмечается, что они были направлены в сторону российских позиций пешком посреди дня, а видео с камеры одного из солдат ВСУ попало в сеть.

3 марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

До этого в ведомстве сообщали, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении и продвигаются вперед.

2 марта стало известно, что российские войска группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную гаубицу Zuzana производства Словакии.

В тот же день российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.