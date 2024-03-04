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Кадыров сообщил об уничтожении украинских операторов беспилотников

Кадыров: российские бойцы уничтожили группу украинских операторов дронов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» «накрыли» на Харьковском направлении группу операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он опубликовал в своем Telegram-канале видео поражения группы противника.

По словам лидера Чечни, военные ВСУ оборудовали базу в заброшенном ангаре. Российская аэроразведка обнаружила зону дислокации противника. В результате украинские операторы беспилотных летательных аппаратов вместе с оборудованием были оперативно ликвидированы ударными дронами, заявил Кадыров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе наблюдается увеличение количества атак беспилотников во стороны Вооруженных сил Украины при одновременном снижении интенсивности артиллерийских обстрелов.

До этого командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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