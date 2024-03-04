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Пресс-служба минобороны ФРГ защитила публикацию простейшим паролем

Bild: пресс-служба МО ФРГ защитила публикацию на своем сайте паролем «1234»

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Shutterstock/hanohiki

Министерство обороны Германии опубликовало на своем сайте пресс-релиз по ситуации с прослушкой германских офицеров и защитило его паролем «1234», при этом пароль был указан в самой публикации. Об этом сообщает Bild.

Издание подчеркивает, что публикацию c аудиозаписью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса разместили на платформе NextCloud.

В конце публикации был указан пароль. Издание подчеркивает, что в ведомстве не уточнили, почему выбрали именно такой формат публикации, обычно пресс-релизы на сайте германского минобороны общедоступны и не защищены паролями.

До этого экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт осудил планы нанести удар ракетами по Крымскому мосту и назвал их необдуманными.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали возможность атаки на мост. Офицеры также упомянули военных США и Великобритании, подразумевая их прямое участие в конфликте на Украине.

Ранее Пушков назвал тревожный сигнал после утечки беседы офицеров бундесвера.

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