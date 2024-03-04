Эксперт объяснил, почему Франция скрыла количество ракет, переданных Киеву

Франция не стала публиковать данные о количестве переданных Киеву ракет из-за опубликованного разговора немецких военных, касающегося возможных атаках Крымского моста. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Артамонов. Таким образом, по его словам, Париж пытается «заретушировать» степень милитаризма.

«Важно понимать, что Франция является одним из мировых лидеров в вопросе разработки и производства ракет. Их вооружения во многом превосходят даже американские аналоги. Поэтому Украина могла обратиться за помощью именно к Парижу», — продолжил Артамонов.

Однако, по его словам, ракет у Франции не так много. По количеству отправленных боеприпасов можно рассчитать, сколько всего их осталось у Парижа. А это еще одна причина сокрытия данных, отметил эксперт.

4 марта министерство Вооруженных сил Франции опубликовало перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта.

Список включает 50 пунктов, среди которых защитное снаряжение, средства связи, а также вооружение разных типов, включая дальнобойные ракеты, ПВО и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Среди средств поражения указаны крылатые ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow). Однако их количество не раскрывается.

Ранее стало известно о панике президента Франции Эммануэля Макрона из-за успехов России на фронте.