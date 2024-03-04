В Германии заявили, что российские войска стали действовать успешнее

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Focus: ВС РФ на Украине действуют все более успешно на различных участках фронта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Дела Украины в политическом смысле и на поле боя идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы на Украине действуют все более успешно на различных участках фронта, пишет немецкий журнал Focus.

«После длительного периода застоя они добились небольшого, но быстрого прогресса. Украинские линии обороны недостаточно подготовлены к этому», — говорится в материале.

Издание отмечает, что «вводящие в заблуждение дебаты о полной победе» отвлекли Украину и ее западных союзников от того, что должно быть главным приоритетом, а именно последовательного укрепления обороны и долгосрочной подготовки к успешным наступательным операциям.

Вместо этого плохо развитые траншеи, сокращающиеся запасы боеприпасов и сокращение помощи со стороны Запада усиливают впечатление, что сопротивление Украины может потерпеть крах, подчеркивает Focus.

Запад до сих пор поддерживал Украину громкими словами и маленькими действиями. Теперь ему нужен план Б на случай, если Украина больше не сможет противостоять России, но у Запада нет «даже твердого плана А», считает журнал.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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