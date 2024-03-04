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На Украине не могут объяснить, чем заняты 700 тысяч мобилизованных

WP: в Киеве не могут объяснить местонахождение 700 тысяч мобилизованных ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

На фоне острой нехватки военнослужащих Вооруженных сил Украины руководство страны не может объяснить, где находятся и чем заняты 700 тысяч мобилизованных граждан. Об этом пишет газета The Washington Post.

В статье отмечается, что назначенный главкомом ВСУ в начале февраля Александр Сырский до сих пор не внес никакой ясности по этому вопросу.

«Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации президента не объяснил, где находятся эти 700 000 человек — или что они делали», — говорится в публикации.

По сведениям WP, на отсутствие единой и внятной позиции по этому вопросу со стороны администрации президента Зеленского и военных жалуются депутаты Верховной рады.

«Я не знаю, почему Зеленский или его команда все еще пытаются убедить общество, что все всегда хорошо. Это не так, особенно с армией», — сказала оппозиционный депутат Соломия Бобровская

Уменьшение числа боеспособных военных в ВСУ превратилось в стратегический кризис, подчеркивает газета.

4 марта на Украине забеспокоились из-за нехватки личного в украинской армии.

В тот же день стало известно, кто может попасть под мобилизацию на Украине в первую очередь.

Ранее на Украине заявили о невозможности прятаться дома от мобилизации.

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