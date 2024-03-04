Рогов рассказал о ситуации в Работино

Основные боестолкновения в населенном пункте Работино перекинулись в центральную часть села. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.

«Основные бои в Работино идут в центре, та же школа и другие объекты», — сказал он.

Рогов отметил, что противник пытается удержать село, увеличив его обстрел беспилотниками и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.

«Противник также перебросил на работинский участок большое количество танков, которые сразу же бросает в бой», — заключил глава запорожского общественного движения.

3 марта Рогов сообщал, что российские военнослужащие продвинулись вперед в юго-западной части села Работино в Запорожской области.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе Работино и Вербового.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.