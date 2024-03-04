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Жителей Донецка предупредили о минах типа «Колокольчик»

Кулемзин: в Донецке нашли кассетные мины, замаскированные под цоколь от лампочки

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Кассетные мины-«колокольчики» натовского образца, замаскированные под цоколь электрических лампочек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

«Жители города продолжают находить так называемые «колокольчики» – натовские кассетные мины высокого уровня опасности. Внешне они выглядят как цоколь от электрической лампочки, прикрепленный к ленте», — написал он.

До этого Кулемзин сообщил, что несколько жилых домов в городе Донецке получили повреждения в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск.

Мэр города уточнил, что под обстрел попал Петровский район Донецка. Из-за этого повреждения получили многоквартирные дома, расположенные на двух улицах населенного пункта. У одного из зданий по улице Красногоровской оказалась повреждена кровля.

Накануне украинские войска нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. Как рассказал Кулемзин, в результате атаки ранения получила женщина 1955 года рождения.

Ранее при обстреле Донецка пострадала школа.

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