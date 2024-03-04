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Неизвестный объект упал на севере Польши

Польская полиция сообщила о падении неизвестного объекта на севере страны

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры полиции Оструды, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в одной из деревень в районе Милакова. Полиция прибыла на место ЧП и оцепила территорию.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

При этом некоторые польские СМИ пишут, что речь может идти о «военном объекте».

15 ноября 2022 года польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, что привело к жертвам среди мирных жителей. В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

В дальнейшем стало известно, что в польском селе упала украинская ракета С-300.

В апреле 2023 года польские власти объявили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 км от Быдгоща замечены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». В радиостанция RFM установили, что это ракета была, возможно, запущена польскими военными во время учений в качестве мишени.

Ранее в Польше заявили, что руководство страны примет кадровые решения из-за падения ракеты.

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