В Раде назвали условия для возвращения солдат ВСУ с фронта

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила в интервью газете Washington Post (WP), что сейчас украинские военные могут вернуться с фронта только если получили ранения или погибли.

Она обратила внимание, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас непростая ситуация. Издание написало, что в то же время депутат поддерживает поправки к закону о мобилизации, которые обеспечат демобилизацию тех военных, которые уже долго находятся на фронте.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

26 декабря 2023 года на сайте Верховной рады Украины опубликовали проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

6 февраля 2024 года мобилизацию и военное положение в стране продлили до 13 мая 2024 года.

Ранее на Украине забили тревогу из-за нехватки личного состава для ВСУ.