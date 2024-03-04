В Херсонской области усилились атаки дронов ВСУ

В Херсонской области наблюдается увеличение количества атак беспилотников во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при одновременном снижении интенсивности артиллерийских обстрелов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью газете «Известия».

«Они [дроны] чуть ли не нападают на обычные гражданские машины», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, численность населения региона в настоящий момент сокращается, но есть и другая тенденция: люди возвращаются в свои дома, несмотря на угрозу нападения со стороны ВСУ.

«С приходом весны уже можно увидеть спокойно работающую сельскохозяйственную технику на полях в непосредственной близости к линии фронта», — отметил Сальдо.

2 марта сообщалось, что в Херсонской области планируют создавать под тысячу рабочих мест в год.

29 февраля Сальдо рассказал, как приход ВСУ повлиял на коммунальное хозяйство в Херсоне.

Ранее Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией».