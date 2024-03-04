Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области усилились атаки дронов ВСУ

Сальдо: дроны ВСУ атакуют даже гражданские машины

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

В Херсонской области наблюдается увеличение количества атак беспилотников во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при одновременном снижении интенсивности артиллерийских обстрелов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью газете «Известия».

«Они [дроны] чуть ли не нападают на обычные гражданские машины», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, численность населения региона в настоящий момент сокращается, но есть и другая тенденция: люди возвращаются в свои дома, несмотря на угрозу нападения со стороны ВСУ.

«С приходом весны уже можно увидеть спокойно работающую сельскохозяйственную технику на полях в непосредственной близости к линии фронта», — отметил Сальдо.

2 марта сообщалось, что в Херсонской области планируют создавать под тысячу рабочих мест в год.

29 февраля Сальдо рассказал, как приход ВСУ повлиял на коммунальное хозяйство в Херсоне.

Ранее Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами