Пилот российского истребителя помог ведомому избежать ракетной атаки

Пилот российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды ему удалось отвести ракету от самолета боевого товарища. История опубликована в Telegram-канале Министерства обороны России.

По словами Ведящева, во время ночного боевого вылета в зоне СВО он увидел, что к самолету его ведомого направляется вражеская ракета ПВО.

«Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — вспомнил российский летчик.

Капитан Ведящев является заместителем командира эскадрильи. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. За время выполнения боевых задач в зоне СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Широко используется в российских ВКС, в том числе во время проведения Специальной военной операции.

2 марта в Минобороны России рассказали, что истребители Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов.

1 марта российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит на поставку Украине самолетов F-16.