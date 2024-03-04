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В Липецке на дереве обнаружили предмет, похожий на дрон

В Липецке оперативные службы обследуют висящий на дереве похожий на дрон предмет

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Inna Varenytsia/Reuters

Оперативные службы Липецкой области обследуют висящий на дереве предмет, похожий на дрон, который заметили прохожие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Поступила информация, что на ветках дерева на Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер. На месте находятся все оперативные службы, обеспечивающие безопасность», — говорится в сообщении.

По словам Артамонова, специалисты обследуют предмет и дадут свое заключение.

2 марта дрон Вооруженных сил Украины атаковал другой российский регион. ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района Белгородской области.

В ночь на 1 марта система ПВО уничтожила и перехватила дроны под Белгородом и Новгородом. В Министерстве обороны обратили внимание, что украинские беспилотники были самолетного типа.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку в Курской области.

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