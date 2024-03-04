Военный эксперт оценил возможность вступления войск НАТО в конфликт на Украине

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном участии войск НАТО в боевых действиях на Украине. Эксперт отметил, что реакция стран Североатлантического альянса на слова французского лидера показывает, что это лишь политическая риторика.

Онуфриенко также обратил внимание, что заявления западных политиков, как правило, более радикальны, чем их настоящие шаги.

»ЕС подписался год назад под обязательством поставить миллион боеприпасов Незалежной. По заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского, отправлено менее половины. А по словам Евросоюза — 60%. Но это все. Поэтому здесь между словами и делами дистанция огромного размера», — подчеркнул аналитик.

Макрон стал главным ньюсмейкером прошлой недели. Президент Франции «не исключил» отправку войск НАТО на Украину и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Газета Politico позднее написала, что заявление Макрона о войсках НАТО на Украине отражает стремление французского лидера набрать политические очки.

Ранее во Франции заявили, что власти хотят использовать атмосферу страха перед выборами в ЕП.