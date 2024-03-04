В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны

В 08:44 (09:44 мск) сирены прозвучали в Сумской области, через минуту — в соседней Черниговской области.

Накануне в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Также агентство УНИАН сообщало, что в Харьковской области произошли взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.