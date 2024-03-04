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Украинский пленный рассказал, как спецслужбы забрали его сослуживцев за критику Сырского

Пленный Гуд: украинские спецслужбы увезли сослуживцев, критиковавших Сырского

Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, как украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении его сослуживцев, которые «посмели» критиковать нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам пленного, когда появились слухи о замене Валерия Залужного на Сырского, многие сказали, что дела будут плохи, поэтому надо бежать. Когда командиры узнали об этих «паникерах», к ним приехала служба безопасности и забрала военных в неизвестном направлении, отметил Гуд. С тех пор о них не было слышно.

Пленный также поделился, что, когда его брали в армию, в военкомате не обратили внимания на то, что он болен панкреатитом и остеохондрозом, имеет язву желудка и различные грыжи. В итоге его признали годным к службе.

После военкомата Гуда и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду. Он также пожаловался, что одежда, которую выдавали мобилизованным, зачастую была порвана, у некоторых бронежилетов не было бронеплит, а касок не хватало на всех солдат.

До этого британская газета Daily Mail сообщила, что украинцы, которые в 2022 году хотели воевать в Вооруженных силах Украины (ВСУ), теперь не хотят быть уничтоженными на «войне Зеленского». В издании отметили, что вербовщики в ВСУ сталкиваются со все более серьезными проблемами. По мнению автора издания, это является признаком отчаяния, а Украина переживает серьезный кризис набора военных.

Ранее стала известна судьба плененных украинских женщин-военных.

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