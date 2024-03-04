Минобороны России назвало число пораженных объектов ВСУ на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» поразили более 270 объектов украинской армии на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины», — отметил он.

По словам Бигмы, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось уничтожить гаубицу Д-20, две гаубицы М-777 и М-198 американского производства.

«Потери противника составили до 35 военнослужащих и 3 пикапа», — сказал начальник пресс-центра группировки.

Также в министерстве обороны России сообщили, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники украинской армии на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».