Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны России назвало число пораженных объектов ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России поразили более 270 объектов ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Подразделения группировки войск «Запад» поразили более 270 объектов украинской армии на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины», — отметил он.

По словам Бигмы, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось уничтожить гаубицу Д-20, две гаубицы М-777 и М-198 американского производства.

«Потери противника составили до 35 военнослужащих и 3 пикапа», — сказал начальник пресс-центра группировки.

Также в министерстве обороны России сообщили, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники украинской армии на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами