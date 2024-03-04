Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams под Авдеевкой

Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось комментировать информацию об очередном танке Abrams, подбитом российскими военными под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», — сообщили представителю агентства в пресс-службе оборонного ведомства.

1 марта командир разведывательно-ударной группы беспилотников с позывным «Коловрат» отметил, что бойцы группы войск «Центр» поразили два танка Abrams на Авдеевском направлении.

Позже в ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams.

Накануне третий за неделю танк американского производства был подбит на Авдеевском направлении. Как следует из опубликованного ролика, для того чтобы добить Abrams, потребовались два дрона «Упырь».

Ранее подбитый Abrams предложили установить около посольства США в Москве.